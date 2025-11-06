Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Discreta performance per il maggiore indice americano, che si è attestato a 6.796,3.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6.841,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6.761,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6.726,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)