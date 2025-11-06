Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,46%.
La situazione di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12.406,5. Supporto visto a quota 12.277,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 12.535,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)