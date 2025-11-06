Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross USD contro "Loonie", che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,414, mentre il primo supporto è stimato a 1,4045. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4235.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)