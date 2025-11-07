Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Allunga timidamente il passo il CABLE, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,63%.
Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3174. Supporto a 1,306. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3288.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)