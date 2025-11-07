Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Allunga timidamente il passo il CABLE, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,63%.

Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3174. Supporto a 1,306. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3288.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```