Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Ribasso composto e controllato per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dell'1,02% sui valori precedenti.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5.657, con il supporto più immediato individuato in area 5.588. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5.566.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```