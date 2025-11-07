Milano 6-nov
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16.146,5, mentre il primo supporto è stimato a 16.061,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 16.231,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
