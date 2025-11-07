Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Chiusura negativa per l'indice nipponico, con un ribasso dello 0,77%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51.626,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49.821,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49.311,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
