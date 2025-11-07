Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Chiusura negativa per l'indice nipponico, con un ribasso dello 0,77%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 51.626,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 49.821,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 49.311,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)