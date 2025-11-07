Milano 6-nov
43.069 0,00%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 6-nov
9.736 0,00%
Francoforte 6-nov
23.734 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre

Debole la giornata del 6 novembre per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,52%.

Lo status tecnico di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 12.363,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12.492,5, mentre il primo supporto è stimato a 12.234,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
