Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Debole la giornata del 6 novembre per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,52%.
Lo status tecnico di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 12.363,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 12.492,5, mentre il primo supporto è stimato a 12.234,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)