Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,9314, con il supporto più immediato individuato in area 0,9311. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9309.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
