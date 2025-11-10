Analisi Tecnica: indice DAX del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Lieve ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude in flessione dello 0,69%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23.382,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23.944,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23.195.
