Milano 13:24
43.842 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:24
9.779 +0,99%
Francoforte 13:24
24.007 +1,85%

Analisi Tecnica: indice DAX del 7/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 7/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Lieve ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude in flessione dello 0,69%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il DAX, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23.382,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23.944,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23.195.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```