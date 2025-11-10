Milano 13:24
43.842 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:24
9.779 +0,99%
Francoforte 13:24
24.007 +1,85%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 7/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con una flessione dello 0,80%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.529. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.642 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.491.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
