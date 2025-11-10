Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre
Il Principale indice della Borsa di Milano ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 42.918.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43.265, con il supporto più immediato individuato in area 42.744. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42.570.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)