Milano 13:24
43.842 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:24
9.779 +0,99%
Francoforte 13:24
24.007 +1,85%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 7/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 7 novembre

Il Principale indice della Borsa di Milano ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 42.918.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 43.265, con il supporto più immediato individuato in area 42.744. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 42.570.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```