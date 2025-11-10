Analisi Tecnica: USD/CAD del 9/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,4096 con primo supporto visto a 1,402. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3993.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)