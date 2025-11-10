Banca Sella, accelera la raccolta globale nei nove mesi 2025

(Teleborsa) - Ilha chiuso i primi nove mesi del 2025 con undi 132,2 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto ai 124,1 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, con un ROE al 10,6%. Al netto delle componenti non ricorrenti, l’utile netto è pari a 122,5 milioni di euro, in calo del 4,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.L’, al netto della quota di pertinenza dei soci terzi presenti nell’azionariato di diverse società del gruppo, è di 106 milioni di euro, in crescita del 11,3% rispetto ai 95,3 milioni di euro dell’anno precedente (-2% al netto delle componenti non ricorrenti).Le, per complessivi 9,7 milioni di euro, si riferiscono alla ripresa di valore, per circa 5,1 milioni di euro, sulla partecipazione in illimity Bank a seguito dell’adesione all’Opas promossa da Banca Ifis, conclusasi positivamente e ad un prezzo superiore a quello di carico, dopo la svalutazione di 3,8 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Nei nove mesi si è inoltre registrata la plusvalenza derivante dalla cessione della società Codd&Date pari a 4,6 milioni di euro.In aumento il, che ha raggiunto 843 milioni di euro (+5,6%), riflettendo la crescita nei vari ambiti di attività in cui il gruppo è impegnato. Su tale risultato ha inoltre influito la variazione del perimetro societario con le acquisizioni a marzo di Banca Galileo e a giugno l’acquisizione di finApi e la cessione di Codd&Date.Ilsi è attestato a 419,2 milioni di euro, in lieve calo (-0,7%) rispetto ai 422,4 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, dimostrando buona tenuta in un contesto di discesa dei tassi d’interesse, grazie alla crescita dei volumi degli impieghi medi, della buona gestione della raccolta e dell’incremento del contributo del portafoglio titoli.Importante aumento per iche hanno raggiunto i 368,3 milioni di euro (+14,3%) con un’incidenza del 44% sul totale dei ricavi complessivi, frutto dell’ampia diversificazione delle fonti di ricavo del gruppo. Il risultato beneficia di maggiori proventi relativi ai sistemi di pagamento elettronici e ai servizi di investimento. In crescita, rispetto allo scorso anno, anche il contributo delle commissioni accessorie al credito, del banking, della bancassurance e dei servizi del corporate e investment banking.Nei primi nove mesi del 2025, laha raggiunto i 73,5 miliardi di euro, con una crescita del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’incremento, pari a 10,3 miliardi di euro, è stato sostenuto da unadi 8,4 miliardi di euro e da un effetto corsi positivo pari a 1,9 miliardi di euro. Rispetto alla fine del 2024, la raccolta globale è cresciuta del 10,4% grazie ad una raccolta netta che si è attestata a 5,6 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,7 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, con un contributo prevalente del risparmio gestito pari a 2,9 miliardi di euro e un effetto corsi di circa 1,4 miliardi di euro. A tale crescita ha contribuito per 1 miliardo di euro l’ingresso di Banca Galileo nel gruppo.Glisono aumentati in modo costante per tutti i primi nove mesi dell’anno, attestandosi a 12,5 miliardi di euro (+8,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e +6,5% rispetto a fine 2024),Al 30 settembre 2025 ilè al 13,70%, ilal 14,46% e ilal 16,71% (erano rispettivamente 13,38%, 13,62% e 15,57% a settembre 2024 e 13,81%, 14,06% e 16,05% a fine 2024) a fronte di requisiti minimi di Cet1 Ratio pari a 8,56%, di Tier 1 Ratio pari a 10,36% e di Total Capital Ratio a 12,76%, comprensivi delle riserve di capitale anticicliche e a fronte di rischio sistemico.