Milano 16:25
44.369 +1,08%
Nasdaq 16:25
25.468 -0,56%
Dow Jones 16:25
47.488 +0,25%
Londra 16:25
9.891 +1,06%
Francoforte 16:25
24.084 +0,52%

A New York corre Viatris

Migliori e peggiori, In breve
Brillante rialzo per la società farmaceutica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,35%.
