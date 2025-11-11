Milano 14:44
Alta Velocità in Egitto: MERMEC firma nuovo contratto per treni diagnostici

(Teleborsa) - In occasione dell’apertura della sesta edizione della fiera e conferenza internazionale sul trasporto intelligente, la logistica e l'industria, TransMEA 2025, il Gruppo MERMEC, capitanato da Vito Pertosa, ha firmato un importante contratto per la fornitura di treni di misura con le società Orascom, Arab Contractors e Imagro.

Alla cerimonia presenti il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’Ambasciatore d’Italia in Egitto Agostino Palese e il Ministro egiziano dei Trasporti Kamel Al-Wazir. Per MERMEC ha firmato Fabio Pizzolon, Global Sales Director Signalling di MERMEC.

L’accordo prevede la realizzazione di ulteriori treni diagnostici destinati al mercato egiziano, che saranno utilizzati dalla joint venture Orascom-Arab Contractors per le attività di monitoraggio e sicurezza della nuova linea ferroviaria ad alta velocità del Paese.

“L’Egitto rappresenta per noi un mercato strategico e in forte crescita,” ha dichiarato Fabio Pizzolon, Global Sales Director Signalling di MERMEC. “Il terzo treno di misura in due anni conferma e consolida la fiducia nelle nostre soluzioni tecnologiche per garantire sicurezza, efficienza e innovazione nel trasporto ferroviario ad alta velocità.”
