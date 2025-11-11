Alta Velocità in Egitto: MERMEC firma nuovo contratto per treni diagnostici

(Teleborsa) - In occasione dell’apertura della sesta edizione della fiera e conferenza internazionale sul trasporto intelligente, la logistica e l'industria,ilha firmato un importantAlla cerimonia presenti il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportl’Ambasciatore d’Italia in Egitto Agostino Palese e il Ministro egiziano dei Trasporti Kamel Al-Wazir. Per MERMEC ha firmato Fabio Pizzolon, Global Sales Director Signalling di MERMEC.prevede la realizzazione di ulteriori treni diagnostici destinati al mercato egiziano, che saranno utilizzati dalla joint venture Orascom-Arab Contractors per le attività di monitoraggio e sicurezza della nuova linea ferroviaria ad alta velocità del Paese.ha dichiarato, Global Sales Director Signalling di MERMEC. “Il terzo treno di misura in due anni conferma e consolida la fiducia nelle nostre soluzioni tecnologiche per garantire sicurezza, efficienza e innovazione nel trasporto ferroviario ad alta velocità.”