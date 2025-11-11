AMD, per l'Ad il mercato dei data center raggiungerà 1.000 miliardi di dollari entro il 2030

(Teleborsa) - Advanced Micro Devices
(AMD) prevede che il mercato dei chip e dei sistemi per data center
dell'azienda raggiungerà 1.000 miliardi di dollari entro il 2030
. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Lisa Su
durante l'"Analyst Day" di martedì.
L'intelligenza artificiale guiderà gran parte della crescita verso la cifra di 1.000 miliardi di dollari, un mercato che include le unità di elaborazione centrale (CPU) e i chip di rete di AMD, insieme ai suoi chip AI specializzati, ha affermato Su al Nasdaq di New York.
"È un mercato entusiasmante", ha affermato Su. "Non c'è dubbio, il data center rappresenta la più grande opportunità di crescita disponibile
".
Nel suo discorso di apertura, Su ha evidenziato le recenti acquisizioni
dell'azienda legate all'intelligenza artificiale, tra cui il produttore di server ZT Systems
e una serie di piccole aziende di software
. AMD ha costruito "una macchina per fusioni e acquisizioni", ha affermato Su. Negli ultimi mesi, AMD ha acquisito una serie di startup focalizzate sullo sviluppo di software necessario per eseguire applicazioni di intelligenza artificiale.