Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dello 0,81% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 47.520,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.064,4. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47.977,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)