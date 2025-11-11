Milano 11:16
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:16
9.873 +0,88%
Francoforte 11:16
23.989 +0,12%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Apprezzabile rialzo per il Dow Jones 30, in guadagno dello 0,81% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 47.520,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.064,4. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 47.977,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```