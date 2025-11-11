Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,9311, con il supporto più immediato individuato in area 0,9302. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9299.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)