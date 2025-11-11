Milano 11:16
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:16
9.873 +0,88%
Francoforte 11:16
23.989 +0,12%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,9311, con il supporto più immediato individuato in area 0,9302. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,9299.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```