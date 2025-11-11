Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Prepotente rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,55% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.886,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26.173,3. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.600,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)