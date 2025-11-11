Milano 11:17
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dell'1,32% sui valori precedenti.

Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8.103,1. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8.227,1, mentre il primo supporto è stimato a 7.979,1.


