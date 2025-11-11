Analisi Tecnica: indice DAX del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Protagonista il principale indice di Francoforte, che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,65%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23.670,1. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24.149,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 24.629,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)