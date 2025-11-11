Milano 11:17
44.226 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:17
9.872 +0,87%
Francoforte 11:17
23.984 +0,10%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Vigoroso rialzo per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,76%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.700. Rischio di discesa fino a 5.598 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.803.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
