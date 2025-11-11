Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Ottima performance per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato in rialzo attestandosi a 43.896.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44.222. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43.244. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45.200.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)