Milano 11:18
44.222 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:18
9.873 +0,87%
Francoforte 11:18
23.983 +0,10%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,69%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 56.622. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 57.144. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 57.667.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```