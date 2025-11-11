Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,69%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 56.622. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 57.144. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 57.667.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)