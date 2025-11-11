Milano 11:18
44.222 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:18
9.873 +0,87%
Francoforte 11:18
23.983 +0,10%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dell'1,21%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice MDAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 29.447,8, mentre i supporti sono stimati a 28.814,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 30.081,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```