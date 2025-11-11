Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Andamento piatto per l'indice nipponico, che propone sul finale un -0,03%.
Nel breve periodo, il Nikkei 225 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 51.517,2 e supporto a 50.399,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 52.634,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)