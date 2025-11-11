Milano 11:18
44.222 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:18
9.873 +0,87%
Francoforte 11:18
23.983 +0,10%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Andamento piatto per l'indice nipponico, che propone sul finale un -0,03%.

Nel breve periodo, il Nikkei 225 presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 51.517,2 e supporto a 50.399,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 52.634,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
