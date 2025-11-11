Milano 11:18
44.222 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:18
9.873 +0,87%
Francoforte 11:18
23.983 +0,10%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Brillante rialzo per il maggiore indice americano, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,54%.

L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6.869,8 e primo supporto individuato a 6.757,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.981,9.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
