Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Brillante rialzo per il maggiore indice americano, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,54%.
L'esame di breve periodo dell'S&P 500 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6.869,8 e primo supporto individuato a 6.757,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6.981,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)