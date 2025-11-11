Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross americano contro Yen, che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 154,403. Possibile una discesa fino al bottom 153,39. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 155,416.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)