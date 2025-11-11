Apertura positiva per i listini europei, a Piazza Affari tonfo di Inwit

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.
A Piazza Affari continua a correre il settore bancario
. Bene anche il settore del lusso. Tonfo invece di Inwit
che nonostante dela conferma della guidance per il 2025 si è dichiarata più pessimista sul mercato tlc in Italia per il periodo 2026-2030, aggiornando le previsioni sulla parte bassa del range comunicato in precedenza.
Sul fronte macroeconomico, aumentano più delle attese
, nel Regno Unito, i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count): a ottobre sono risultati in salita di 29.000 unità, dopo aver riportato un aumento di 400 unità a settembre (rivisto da un preliminare di +25.800). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 17.600 unità stimato dal consensus.
Occhi puntati ora sull'indice ZEW
tedesco.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,157. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,45%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%. Nello scenario borsistico europeo
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, denaro su Londra
, che registra un rialzo dell'1,04%, e Parigi
avanza dello 0,45%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,39%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.657 punti.
Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,86%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,52%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+2,37%), Brunello Cucinelli
(+1,86%), Moncler
(+1,84%) e Buzzi
(+1,68%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit
, che prosegue le contrattazioni a -8,53%.
Soffre Leonardo
, che evidenzia una perdita del 2,01%.
Piccola perdita per Telecom Italia
, che scambia con un -0,91%.
Tentenna Unipol
, che cede lo 0,60%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+16,31%), Pharmanutra
(+8,40%), Banca Ifis
(+4,61%) e BFF Bank
(+3,27%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Sanlorenzo
, che continua la seduta con -3,83%.
Preda dei venditori Fincantieri
, con un decremento dell'1,93%.
Si concentrano le vendite su Sesa
, che soffre un calo dell'1,64%.
Vendite su Piaggio
, che registra un ribasso dell'1,52%.