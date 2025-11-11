AppLovin, quotazioni in calo a New York

piattaforma tecnologica di applicazioni

(Teleborsa) - Ribasso per la, che tratta in perdita del 5,22% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 638,9 USD. Rischio di discesa fino a 604,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 673,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)