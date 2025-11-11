Milano 13:11
44.250 +0,81%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 13:11
9.862 +0,77%
Francoforte 13:11
23.970 +0,04%

Ascopiave, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Energia, Finanza, Consensus
Ascopiave, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 4,10 euro per azione (dai precedenti 3,80 euro) il target price di Ascopiave, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 21%.

Gli analisti scrivono che Ascopiave ha accelerato la sua crescita non organica nel core business (distribuzione regolata del gas) e potrebbe continuare a consolidare questo settore. La sua capacità di fuoco è di circa 300 milioni di euro su base organica like-for-like e fino a 550-600 milioni di euro includendo le cessioni di attività non strategiche.

"Potremmo aspettarci un cambiamento nella strategia nel prossimo aggiornamento del piano industriale nel primo trimestre del 2026 e la cessione opportunistica delle sue attività rinnovabili in caso di acquisizioni di maggiori dimensioni", si legge nella ricerca.
Condividi
```