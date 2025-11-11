Ascopiave, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Ascopiave

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,80 euro) ildi, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la" visto l'upside potenziale del 21%.Gli analisti scrivono che Ascopiave ha(distribuzione regolata del gas) e potrebbe continuare a consolidare questo settore. La sua capacità di fuoco è di circa 300 milioni di euro su base organica like-for-like e fino a 550-600 milioni di euro includendo le cessioni di attività non strategiche."Potremmo aspettarci unnelindustriale nel primo trimestre del 2026 e la cessione opportunistica delle sue attività rinnovabili in caso di acquisizioni di maggiori dimensioni", si legge nella ricerca.