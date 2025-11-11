Milano 10-nov
Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dello 0,91%

Il Nikkei 225 esordisce a 51.374,77 punti

Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dello 0,91%, a quota 51.374,77 in apertura.
