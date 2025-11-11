Milano 11:19
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:19
9.872 +0,87%
Francoforte 11:19
23.972 +0,05%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,13%)

Il DAX inizia gli scambi a 23.990,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,13%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,13%, a quota 23.990,14 in apertura.
Condividi
```