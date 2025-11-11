Milano
16:27
44.361
+1,06%
Nasdaq
16:27
25.455
-0,61%
Dow Jones
16:27
47.530
+0,34%
Londra
16:27
9.891
+1,06%
Francoforte
16:27
24.076
+0,49%
Martedì 11 Novembre 2025, ore 16.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,43%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,43%
Il Nasdaq-100 prende il via a 25.500,93 punti
In breve
,
Finanza
11 novembre 2025 - 15.33
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,43%, dopo un'apertura a 25.500,93.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,23%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,13%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,55%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70%
Argomenti trattati
USA
(316)
·
Nasdaq 100
(86)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,61%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,84%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,20%
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dello 0,64%
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dello 0,61%
Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,69%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto