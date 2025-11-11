Milano 10-nov
43.896 +2,28%
Nasdaq 10-nov
25.612 +2,20%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 10-nov
9.787 +1,08%
Francoforte 10-nov
23.960 0,00%

Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,38% alle 04:48
Shanghai mostra una flessione dello 0,38% alle 04:48 e continua gli scambi a 4.003,17 punti.
