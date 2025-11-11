Milano
10-nov
43.896
+2,28%
Nasdaq
10-nov
25.612
+2,20%
Dow Jones
10-nov
47.369
+0,81%
Londra
10-nov
9.787
+1,08%
Francoforte
10-nov
23.960
0,00%
Martedì 11 Novembre 2025, ore 05.30
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,38% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia a 4.003,17 punti
In breve
,
Finanza
11 novembre 2025 - 04.48
Shanghai mostra una flessione dello 0,38% alle 04:48 e continua gli scambi a 4.003,17 punti.
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto