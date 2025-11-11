Milano 11-nov
44.439 +1,24%
Nasdaq 11-nov
25.533 -0,31%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 11-nov
9.900 +1,15%
Francoforte 11-nov
24.088 +0,53%

Borsa: Giornata positiva per il Dow Jones, in rialzo dell'1,18%

Il Dow Jones termina gli scambi a 47.927,96 punti

