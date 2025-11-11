Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:52
25.558 -0,21%
Dow Jones 20:52
47.930 +1,19%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,24%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 44.438,88 punti

In breve, Finanza
Milano lievita dell'1,24% e archivia la seduta a 44.438,88 punti.
