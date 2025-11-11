Milano 11:19
44.219 +0,74%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:19
9.872 +0,87%
Francoforte 11:19
23.972 +0,05%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,2%

Hang Seng a 26.595,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,2%
Indice Hang Seng -0,2% a quota 26.595,97 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```