Milano 11:20
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:20
9.873 +0,87%
Francoforte 11:20
23.981 +0,09%

Borsa: Londra, apertura +0,83%

Indice FTSE-100 +0,83% a quota 9.868,25 dopo l'apertura.
