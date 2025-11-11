Milano 16:27
44.361 +1,06%
Nasdaq 16:27
25.455 -0,61%
Dow Jones 16:27
47.530 +0,34%
Londra 16:27
9.891 +1,06%
Francoforte 16:27
24.076 +0,49%

Borsa: Milano avanza dello 0,70% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 44.201,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,70% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,70%, con 44.201,59 punti alle 13:00.
Condividi
```