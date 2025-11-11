Milano 11-nov
44.439 +1,24%
Nasdaq 11-nov
25.533 -0,31%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 11-nov
9.900 +1,15%
Francoforte 11-nov
24.088 +0,53%

Borsa: Perde poco il Nasdaq-100, in flessione dello 0,31%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 25.533,49 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA segna un mediocre -0,31%, terminando gli scambi a 25.533,49 punti.
