Milano 16:27
44.361 +1,06%
Nasdaq 16:27
25.455 -0,61%
Dow Jones 16:27
47.530 +0,34%
Londra 16:27
9.891 +1,06%
Francoforte 16:27
24.076 +0,49%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dell'1,02% alle 16:00

In breve, Finanza
Milano lievita dell'1,02% alle 16:00 e scambia in utile a 44.343,42 punti.
