Milano 10-nov
43.896 +2,28%
Nasdaq 10-nov
25.612 +2,20%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 10-nov
9.787 +1,08%
Francoforte 10-nov
23.960 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 26.649,06 punti

Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 26.649,06 in apertura.
