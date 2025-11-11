Milano
Martedì 11 Novembre 2025, ore 05.30
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 26.649,06 punti
Finanza
11 novembre 2025 - 02.38
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 26.649,06 in apertura.
