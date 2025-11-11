Milano 17:35
44.439 +1,24%
Nasdaq 20:52
25.558 -0,21%
Dow Jones 20:52
47.930 +1,19%
Londra 17:35
9.900 +1,15%
Francoforte 17:35
24.088 +0,53%

Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dell'1,15%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.899,6 punti

Londra amplia la performance positiva dell'1,15% e chiude a 9.899,6 punti.
