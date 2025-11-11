Milano 11:20
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,31%
Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,31%, dopo aver aperto a 16.232,1 Euro.
