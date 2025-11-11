Milano 11:20
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:20
9.873 +0,87%
Francoforte 11:20
23.981 +0,09%

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,31%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,31%, dopo aver aperto a 8.080,6 punti.
