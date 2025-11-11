Milano 11:20
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.672,41 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 26.672,41 punti.
