Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,2%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.595,97 punti

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto -0,2%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto -0,2%, terminando le negoziazioni a 26.595,97 punti.
