Milano 11:20
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:20
9.873 +0,87%
Francoforte 11:20
23.981 +0,09%

Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,13%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.002,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,13%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto +0,13%, terminando le negoziazioni a 4.002,76 punti.
Condividi
```